Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» победу «Автомобилиста» над СКА (5:4) в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Автомобилист использовал все, что у него было, к тому же не использовал несколько стопроцентных моментов. Они сыграли грамотно. Не стоит говорить, что если они победили СКА, то у них впереди открываются все возможности, да, возможности открываются, но легкой прогулки не стоит ожидать. Для СКА сыграла определенную роль их затратная тактика. Той свежести, которая была в прошлых матчах уже не было», — сказал Плющев «СЭ»

«Автомобилист» победил СКА в серии до четырех побед со счетом 4-1. Клуб из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Ранее в эту стадию отобрался «Трактор».

Иван Косарев