Ротенберг: «Когда СКА выполнял игровые задания в этом сезоне, то побеждал многих лидеров»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5.

Питерцы уступили в серии со счетом 1-4.

— Понятно, что тяжелая ситуация. У СКА большой состав. К обычному кубковому хоккею команда оказалась не готова, как вы считаете?

— Когда есть лидеры в команде, получают травмы несколько человек, самых важных игроков, в первую очередь, защитники. Здесь другие ребята выходят на роль лидеров. Не так просто дублерам выходить на роль лидеров. Это как раз-таки и есть причина того, как складывалась серия. Но есть ребята, которые себя проявили. Соперник мастеровитый, опытная команда. Они много лет играют вместе. Сильные иностранцы, за счет опыта они и победили.

— Что скажете по тактической вариативности вашей команды?

— Вы знаете, тактически, когда игровое задание выполняется, мы побеждаем. Вы это видели не раз в этом сезоне. Здесь это индивидуальные ошибки, если вы посмотрите на эти игры. Эти ребята никогда на этом уровне не играли. Они молодые. Да, мы понимали, что рискуем, выпуская их. Но у нас и выбора не было. Для них это серьезный опыт. Я думаю, что эти ребята еще будут лидерами нашего российского хоккея в будущем. Здесь можно только поблагодарить каждого игрока за характер, самоотдачу. Играли с травмами, переломами, на уколах. Могу только поблагодарить каждого игрока. Когда мы выполняли игровые задания в этом сезоне, мы побеждали многих лидеров, в том числе и ЦСКА шесть раз. Это опыт для ребят. Да, мы идем на риск. Но эта работа продолжается. Здесь важно сделать серьезный анализ происходящего и вытащить этих ребят на новый уровень.