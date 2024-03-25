Ротенберг: «Когда СКА выполнял игровые задания в этом сезоне, то побеждал многих лидеров»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5.
Питерцы уступили в серии со счетом 1-4.
— Понятно, что тяжелая ситуация. У СКА большой состав. К обычному кубковому хоккею команда оказалась не готова, как вы считаете?
— Когда есть лидеры в команде, получают травмы несколько человек, самых важных игроков, в первую очередь, защитники. Здесь другие ребята выходят на роль лидеров. Не так просто дублерам выходить на роль лидеров. Это как раз-таки и есть причина того, как складывалась серия. Но есть ребята, которые себя проявили. Соперник мастеровитый, опытная команда. Они много лет играют вместе. Сильные иностранцы, за счет опыта они и победили.
— Что скажете по тактической вариативности вашей команды?
— Вы знаете, тактически, когда игровое задание выполняется, мы побеждаем. Вы это видели не раз в этом сезоне. Здесь это индивидуальные ошибки, если вы посмотрите на эти игры. Эти ребята никогда на этом уровне не играли. Они молодые. Да, мы понимали, что рискуем, выпуская их. Но у нас и выбора не было. Для них это серьезный опыт. Я думаю, что эти ребята еще будут лидерами нашего российского хоккея в будущем. Здесь можно только поблагодарить каждого игрока за характер, самоотдачу. Играли с травмами, переломами, на уколах. Могу только поблагодарить каждого игрока. Когда мы выполняли игровые задания в этом сезоне, мы побеждали многих лидеров, в том числе и ЦСКА шесть раз. Это опыт для ребят. Да, мы идем на риск. Но эта работа продолжается. Здесь важно сделать серьезный анализ происходящего и вытащить этих ребят на новый уровень.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|2 - 1
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|1 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|26.03
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|26.03
|19:30
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -