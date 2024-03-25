СКА — «Автомобилист»: видеообзор пятого матча серии Кубка Гагарина

«Автомобилист» на выезде победил СКА в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ — 5:4.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Автомобилист» победил СКА в серии до четырех побед со счетом 4-1. Клуб из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Ранее в эту стадию отобрался «Трактор».