Мартемьянов: «Команде спасибо за то, что шли до конца и выиграли этот матч»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3 ОТ).
«В первом периоде «Ак Барс» полностью доминировал во всех компонентах, играла одна команда, и результат был налицо. В перерыве пришлось встряхнуть ребят, чтобы они проснулись и начали играть в хоккей — не витиеватый, как им хочется, а в мужской жесткий хоккей. Разговор состоялся серьезный, команда встрепенулась. Мы шли до конца, и это вознаградилось забитыми голами — полезли на пятак, практически все голы забиты с броском и добиваний, подправлений. Команде спасибо за то, что шли до конца и выиграли этот матч. То, что пять дней не играли... Я, честно говоря, удивлен — хорошо работали все эти дни.
Что случилось перед матчем? На раскатке уже был звоночек — просматривали игру «Ак Барса» с «Авангардом», знали об их мощном давлении с первых минут, но не все были готовы к этому. Две трети команды плавали, но потом собрались», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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