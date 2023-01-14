Светлов о победе над «Металлургом»: «Сегодняшний матч — подарок нашим болельщикам и клубу»

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:2).

«Начну того, что мой юбилей, 400 матчей в КХЛ, стал для меня неожиданным. Только с утра узнал перед игрой. Огромное спасибо ребятам, они подарили мне лучший подарок — своей хорошей игрой, хорошими голами. Той победой, к которой мы все вместе шли и так долго её ждали. Игра была интересная, быстрая. Второй период в нашем исполнении был не очень хорош, ну и соперник оказался мастеровитым. Часто были проблемы: на нас умело накладывали пятерки, не было возможности вовремя смениться, поэтому защитники наши были подсевшие и сделали пару ошибок. Тем не менее, это хоккей и в третьем периоде игра была другая. Всех с победой, работаем дальше.

Причины такой серии поражений? У нас был момент, когда много игроков оказались травмированными. Плюс поступила большая плеяда молодых ребят, которым обязательно нужно было дать время адаптироваться, поработать и чему-то научиться. Мы даже рекорды ставили по количеству человек, которые у нас первую игру в КХЛ провели. Многие игроки были больными или травмированными, не было стабильности во вратарской линии. Нагрузка была большая, плюс травмы и серия поражений тоже давила на психологию. Потихоньку выправляем игру, видно, что ребята добавляют. Сегодняшний матч — подарок нашим болельщикам и нашему клубу", — цитирует пресс-служба КХЛ Светлова.

«Сочи» прервал серию из 21 поражения подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко. «Металлург» располагается на 3-й строчке на Востоке с 63 очками.