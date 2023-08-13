Козлов — о составе «Салавата Юлаева»: «Если никем не усилимся, то будем играть теми, кто есть»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал селекцию команды и позиции, которые хотелось бы усилить.
— Домашний турнир выявил места в составе, которые хотелось бы усилить?
— Усилиться хочется всегда. Всегда хочется видеть команду, которая выигрывает каждый матч. Но ситуации бывают разные. Конечно, мы будем искать, но тяжело загадывать, как получится.
— Видите позиции, которые беспокоят и которые необходимо усилить?
— Мы все максималисты и идеалисты. Нам всегда хочется лучшего. В нашей ситуации если никем не усилимся, то будем играть теми, кто есть. И я уверен в наших игроках. Они все бойцы, все с характером. Они просто должно повзрослеть, возмужать и стать лидерами. Это хороший вызов для всей команды.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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ЦСКА – Ак Барс
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