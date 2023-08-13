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Сегодня, 18:16

«Лада» обыграла «Нефтехимик» в Кубке LADA

Руслан Минаев
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«Лада» победила «Нефтехимик» в матче Кубка LADA — 3:2.

У тольяттинцев забивали Андрей Алтыбармакян, Сергей Шумаков и Донат Стальнов. У нижнекамского клуба шайбы забросили Александр Деграчев и Дмитрий Жукенов.

В следующем матче «Лада» сыграет с «Ак Барсом» 23 августа. «Нефтехимик» встретится с «Авангардом» 21-го числа.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Алтыбармакян — 3, 3:57 — 1:0. Шумаков — 1 (Алтыбармакян, Минеев), 21:48 — 2:0. Дергачев — 2, 33:17 — 2:1. Жукенов — 2, 46:32 — 2:2. Стальнов — 1 (Сафин), 48:40 — 3:2.

Нереализованный буллит: Червоненко (Лада), 37:31.

Вратари: Трушков — Тихомиров.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 24 (10+9+5) — 45 (13+15+17).

Судьи: Метальников, Наумов.

13 августа. Тольятти. Лада Арена.

ХК Лада
ХК Нефтехимик
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