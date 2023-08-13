Спортивный юрист рассказал, могут ли «СКА Арену» внести в Книгу Гиннесса

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев ответил на вопрос, возможно ли зафиксировать «СКА Арену», как самую большую ледовую арену в мире.

«Это можно зафиксировать и с точки зрения уникальности сооружения, и еще ряда критериев. Это промышленный образец в Роспатент или как другой объект интеллектуальной собственности. Это будет решаться в Роспатенте. Ну а в книгу рекордов Гиннесса тоже можно. В свете процедуры признания соответствующего объекта и порядка включение в данное издание соответствующих рекордных явлений», — приводит «Спорт День за Днем» слова Алексеева.

По его словам, соответствующая комиссия делает оценку о том, является ли здание уникальным, эксклюзивным.

«Если комиссия приходит к выводам, что в мировом масштабе это действительно уникальный и эксклюзивный объект или достижение, то это по общей процедуре, должно быть внесено в советующий реестр, соответствующую книгу», — добавил юрист.

Весной сообщалось, что открытие «СКА Арены» в Санкт-Петербурге запланировано на начало сентября. Известно, что ледовый дворец будет вмещать 21,5 тысячу человек. На данный момент самой большой ледовой ареной считается «Белл-центр» в Монреале вместимостью 21288 тысяч человек.