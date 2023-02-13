Виктор Козлов: «Если посмотреть на Восточную конференцию, то все играют в хороший хоккей»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хорошая игра от нас, активное движение, концентрация, самоотдача. Андрей Кареев был хорош на последнем рубеже, много блокировали бросков, ловили на себя. Отдельно отмечу наших болельщиков, их было много на трибунах.
— Есть мысли, на кого лучше выйти в плей-офф?
— Нет предпочтений. Если посмотреть на Восточную конференцию, то все играют в хороший хоккей. Главное, чтобы мы были готовы физически и психологически. Важно, чтобы мы могли показать свой хоккей.
— Как дела у Коледова со здоровьем?
— Получил повреждение, заблокировал бросок. Завтра картина будет яснее и мы поймем степень серьезности.
— Контроль шайбы заметно улучшили. За счет чего?
— За счет хорошего движения игроков и перемещения шайбы.
— Как вам игра Дроздова? От него ждут голов, а их не много...
— Он делает много правильных и полезных действий. Он командный игрок, создает много опасных моментов. Рано или поздно его все равно прорвет.
— Сегодня выпустили Кареева. Он не засиделся на скамейке?
— Андрей сегодня выглядел хорошо. Было не так много работы, но в ключевые моменты он делал важные сейвы.
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