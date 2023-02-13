Леонтьев — о победе над «Витязем»: «Ожидали, что соперник будет упорно, настойчиво и организованно играть»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Витязем» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Начало было зажатым с нашей стороны, пропустили два гола, но вовремя вернулись. Ожидали, что соперник будет так же упорно, настойчиво и организованно играть. Мы недавно играли с ним — дисциплинированная, быстрая и мастеровитая команда, хотя там много молодых ребят. Тяжеловато в этом сезоне было против них играть. Благодарен парням, что они нашли в себе силы, несмотря на то, что каждый матч чемпионата под давлением, можно сказать, тяжело складывается. Но вытаскиваем — на характере, на воле к победе. Несмотря на то, что проигрывали, довели дело до победного конца», — цитирует пресс-служба КХЛ Леонтьева.
«Витязь» набрал 72 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, обеспечив себе место в плей-офф. «Нефтехимик» располагается на 8-й строчке на «Востоке», набрав 65 очков.
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