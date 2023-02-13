Дмитрий Кокорев: «Хотели спасти игру, поэтому немножко передернули вратарей»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:4).
«В последнее время много удаляемся, и, к сожалению, пропускаем голы в меньшинстве. Мало бросаем по воротам и не забиваем свои моменты.
С чем была связана замена вратаря перед третьем периодом? Пропустили четыре шайбы и решили поставить Артемия Плешкова на третий период.
Были ли какие-то претензии к Максиму Третьяку по пропущенным шайбам? Хотели спасти игру, поэтому немножко передернули вратарей. Ребята вроде как завелись, но не реализовали свои моменты.
Первая шайба Мачулина в КХЛ? Василий хорошо играл. Я думаю, он заслужил эту шайбу. Конечно, она важна для молодого защитника!» - цитирует тренера сайт КХЛ.
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