Козлов о матче с «Куньлунем»: «Быстрые два гола сыграли с нами злую шутку»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:2 ОТ) в матче КХЛ.
«Непростой для нас матч получился. Быстрые два гола в первом периоде сыграли с нами злую шутку, повлияли так, что мы начали придумывать лишнее, допускать ошибки, чем и воспользовался «Куньлунь». Плюс в том, что несмотря на тяжелый матч с нашей стороны, когда не все получалось, мы нашли возможность выиграть и взять очень важные два очка.
Какие прогнозы по Хо-Сэнгу? Вчера он сделал рентген, который мы отослали доктору, который должен сделать заключение: зажила у него травма или нет. И уже от этого будем принимать решение, когда его вводить в основную группу для тренировочного процесса. Пока он тренируется по своей программе», — приводит слова Козлова сайт КХЛ.
«Салават Юлаев» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. Следюущий матч команда проведет 11 февраля против «Витязя».
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|82
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|Динамо М
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|Витязь
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|29
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|Динамо Мн
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|7
|52
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|Восточная конференция
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|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
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|36
|25
|78
|3
|Металлург
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|29
|75
|4
|Автомобилист
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|33
|27
|75
|5
|Авангард
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|33
|27
|73
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|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
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|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|1 : 2 ОТ
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|2 : 5
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|4 : 5 ОТ
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
|3 : 2 ОТ
|9.02
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|4 : 3
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|4 : 2
|9.02
|19:30
|
Нефтехимик – Адмирал
|2 : 1
|9.02
|19:30
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -