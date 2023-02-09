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Сегодня, 21:13

«Ак Барс» в 600-м матче под руководством Билялетдинова победил «Амур»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Зинэтула Билялетдинов.
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

Голами в составе казанской команды отметились Артем Лукоянов, Илья Сафонов, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев. За команду из Хабаровска забили Сергей Лапин и Иван Николишин.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал первым тренером в истории КХЛ, который достиг отметки в 600 матчей во главе одного клуб.

«Ак Барс» занимает занимает первое место на «Востоке», набрав 81 очко в 62 матчах. «Амур» находится на восьмой строчке (64 очка).

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«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Лапин — 5 (Барулин, Ли), 8:01 — 0:1. Николишин — 15, 21:17 — 0:2. Лукоянов — 3 (Семенов, Войнов), 22:07 — 1:2. Сафонов — 15 (Воронков), 23:25 — 2:2. Воронков — 14, 52:26 — 3:2. Галиев — 17 (Панюков, Адамчук), 54:11 — 4:2.

Вратари: Мифтахов — Калниньш (56:15).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 22 (9+5+8) — 22 (7+7+8).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

9 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 7399 зрителей.

Источник: Турнирная таблица КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
Зинэтула Билялетдинов
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КХЛ: «Авангард» уступил ЦСКА, СКА обыграл «Автомобилист» и другие матчи 9 февраля
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Западная конференция И В П О
1 СКА 62 45 17 95
2 ЦСКА 61 38 23 84
3 Локомотив 62 37 25 82
4 Торпедо 60 39 21 82
5 Динамо М 60 35 25 79
6 Витязь 61 32 29 72
7 Динамо Мн 62 25 37 63
8 Северсталь 60 25 35 62
9 Спартак 60 25 35 58
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 59 7 52 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Металлург 61 32 29 75
4 Автомобилист 60 33 27 75
5 Авангард 60 33 27 73
6 Сал. Юлаев 61 32 29 73
7 Адмирал 61 30 31 69
8 Амур 61 28 33 64
9 Нефтехимик 62 29 33 63
10 Трактор 62 27 35 63
11 Барыс 62 26 36 59
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9.02 16:30
Авангард – ЦСКА
 1 : 2 ОТ
9.02 17:00
Автомобилист – СКА
 2 : 5
9.02 17:00
Металлург – Витязь
 4 : 5 ОТ
9.02 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь
 3 : 2 ОТ
9.02 17:00
Трактор – Динамо Мн
 4 : 3
9.02 19:00
Ак Барс – Амур
 4 : 2
9.02 19:30
Нефтехимик – Адмирал
 2 : 1
9.02 19:30
Северсталь – Торпедо
 - : -
9.02 19:30
Сочи – Спартак
 - : -
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