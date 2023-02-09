«Ак Барс» в 600-м матче под руководством Билялетдинова победил «Амур»
«Ак Барс» победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.
Голами в составе казанской команды отметились Артем Лукоянов, Илья Сафонов, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев. За команду из Хабаровска забили Сергей Лапин и Иван Николишин.
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал первым тренером в истории КХЛ, который достиг отметки в 600 матчей во главе одного клуб.
«Ак Барс» занимает занимает первое место на «Востоке», набрав 81 очко в 62 матчах. «Амур» находится на восьмой строчке (64 очка).
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«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Голы: Лапин — 5 (Барулин, Ли), 8:01 — 0:1. Николишин — 15, 21:17 — 0:2. Лукоянов — 3 (Семенов, Войнов), 22:07 — 1:2. Сафонов — 15 (Воронков), 23:25 — 2:2. Воронков — 14, 52:26 — 3:2. Галиев — 17 (Панюков, Адамчук), 54:11 — 4:2.
Вратари: Мифтахов — Калниньш (56:15).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 22 (9+5+8) — 22 (7+7+8).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
9 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 7399 зрителей.
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|30
|31
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|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
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|62
|26
|36
|59
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|1 : 2 ОТ
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|2 : 5
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|4 : 5 ОТ
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
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|9.02
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|4 : 3
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|4 : 2
|9.02
|19:30
|
Нефтехимик – Адмирал
|2 : 1
|9.02
|19:30
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
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|
Сочи – Спартак
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