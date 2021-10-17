СКА обменял Дыбленко в «Сочи» на денежную компенсацию
18:23
Защитник Ярослав Дыбленко продолжит карьеру в «Сочи». Взамен СКА получит денежную компенсацию, информирует официальный сайт клуба.
Дыбленко перешел в СКА в июле 2019 года. За это время он провел в составе армейцев 89 матчей и набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+23».
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 встречах и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-zhielaiet-udachi-iaroslavu-dyblienko/
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