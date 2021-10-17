СКА обменял Дыбленко в «Сочи» на денежную компенсацию

Защитник Ярослав Дыбленко продолжит карьеру в «Сочи». Взамен СКА получит денежную компенсацию, информирует официальный сайт клуба.

Дыбленко перешел в СКА в июле 2019 года. За это время он провел в составе армейцев 89 матчей и набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+23».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 встречах и не отметился результативными действиями.