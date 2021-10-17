Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

СКА обменял Дыбленко в «Сочи» на денежную компенсацию

18:23
Теги:

Защитник Ярослав Дыбленко продолжит карьеру в «Сочи». Взамен СКА получит денежную компенсацию, информирует официальный сайт клуба.

Дыбленко перешел в СКА в июле 2019 года. За это время он провел в составе армейцев 89 матчей и набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+23».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 встречах и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-zhielaiet-udachi-iaroslavu-dyblienko/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора
Читайте также
Победа в тишине: почему Роднина и Зайцев стали чемпионами под хруст льда вместо музыки
На Украине назвали способную восстановить суверенитет страны «силу»
1
0