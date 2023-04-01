Главный тренер «Авангарда» Кравец: «О потере игрового тонуса пишут те, кто ничего не понимает в хоккее»
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после поражение своей команды в первом матче финала Восточной конференции с казанским «Ак Барсом» (2:3ОТ) ответил на вопрос о возможной потере игрового тонуса.
«Это в прессе пишут об этом те, кто ничего не понимает в хоккее. В этой ситуации отдых и эмоции хорошие на тренировках, наоборот, поднимают боевой дух и для ребят - это лучшая ситуация. Были ошибки, потом исправились. Так и должно быть, ребята не должны опускать руки. Надо исправиться, но у нас коллективная игра, важны все четыре звена. Дамир Шарипзянов? Это наш капитан. Как обычно играл здорово, держал все в своих руках. То, что он вышел говорит о том, что восстановился. Но и о характере Дамира тоже.
Дальше будет вероятно такая же напряженная игра, но здесь уже легче ориентироваться. Будут видны ошибки, понятно, в чем нам надо добавить, что изменить. После просмотра видео определимся», — сказал Кравец.
В предыдущем раунде «Авангард» победил магнитогорский «Металлург» в четырех встречах и последний раз ранее выходил на лед 23 марта. «Ак Барс» завершил серию с «Адмиралом» в шести встречах и последний матч до этого сыграл 26 марта во Владивостоке.
Ранее «Авангард» выигрывал серии у «Ак Барса» три раза подряд в 2019, 2021 и 2022 годах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|1.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|3 : 2 ОТ