Билялетдинов: «По игре у меня претензий к Семенову нет. Удаление в третьем периоде — случайность»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в первом матче финала Восточной конференции с омским «Авангардом» (3:2
ОТ).
«Я думаю, что сама игра была неплохая. Начали, не сказать, что очень хорошо, но достаточно неплохо играли в атаке. Здорово забили в большинстве, провели быструю контратаку, но удаления нас в итоге подвели. Хорошо, что все решили в овертайме.
Не помню самый дисциплинированный это матч был или нет, но скажу так, в таких матчах удаляться нельзя вообще. Мы об этом говорим ребятам постоянно. Еще раз, мы понимаем, что удаляться нельзя. Они очень здорово большинство разыгрывают, но, к сожалению, не получилось сегодня продержаться. К Семенову у меня по игре нет вопросов. То, что случилось — это случайность была, не более, бросал по летящей шайбе... С Панюковым в третьем периоде не видел ситуацию, мне неудобно было смотреть. Он же в штангу попал? Но мы в целом довольны им, он все делает согласно нашим установкам. Лучевников? Он заболел», — сказал Билялетдинов.
«Ак Барс» по ходу встречи вел со счетом 2:0, «Авангард» в свою очередь забросил вторую шайбу за 3 секунды до конца основного времени матча после удаления нападающего хозяев Кирилла Семенова за выброс шайбы. Позднее Семенов выдал голевую передачу на победный гол в овертайме.
Ранее «Авангард» выигрывал серии у «Ак Барса» три раза подряд в 2019, 2021 и 2022 годах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|1.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|3 : 2 ОТ