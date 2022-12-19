Олег Леонтьев: «Барыс» — наш прямой конкурент за попадание в плей-офф. Настрой был соответствующий»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:3).
«Два периода играли неплохо. Вели в счете. Проводили матч строго и дисциплинированно, но в третьем периоде грубейшие ошибки в позиционной обороне привели к двум голам. Мы оставили пятак — самое священное место, которое должно охраняться, как пост номер один и оттуда нам забили две шайбы. А так игра была равная.
Были хорошие скорости с обеих сторон. Были неплохие моменты, как у нас, так и у соперника. Мы понимали, что это наш прямой конкурент за попадание в плей-офф. Настрой был соответствующий, но в самый ответственный момент почему-то мы пропустили такие голы.
Следующая игра у нас тоже будет непростая. Готовимся», — цитирует тренера сайт нижнекамцев.
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