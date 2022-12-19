Защитник Киселевич обратился к болельщикам после перехода в «Авангард»
Защитник Богдан Киселевич обратился к болельщикам после перехода в «Авангард» из ЦСКА.
«Дорогие болельщики! Здравствуйте! Жизнь богата неожиданностями. В ЦСКА я пережил много ярких моментов. Было трудно, но вместе с тем легко. У нас всегда была хорошая команда, и в итоге мы подняли над головой главный трофей нашего чемпионата. И считаю себя поистине счастливым человеком!
Хочется сказать сердечное спасибо руководству ЦСКА за то, что дали шанс проявить себя в истинно легендарном клубе. Я всегда работал по-честному. И даже сейчас в такой непростой для меня момент, на душе почему-то легко. Здесь всегда работали, работают, и будут работать настоящие профессионалы. Спасибо работникам офиса ЦСКА, персоналу команды и всем причастным к нашим победам! Без вашего профессионализма и труда ничего бы не получилось. Вы наша семья!
И, конечно, хочу сказать искреннее спасибо нашим дорогим болельщикам. Вы всегда верили в меня, дарили надежду на победы, ваша любовь и поддержка навсегда останутся в моем сердце. Всем огромное спасибо! До новых встреч на льду!" - написал Киселевич в социальной сети.
Контракт новичка «ястребов» действует до конца сезона-2023/24. В «Авангарде» Киселевич будет выступать под номером 53.
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|26
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|14
|28
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|39
|5
|34
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
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|28
|12
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|2
|Металлург
|40
|25
|15
|54
|3
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|43
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|19
|51
|4
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|41
|23
|18
|51
|5
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|Авангард
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|48
|7
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|45
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|Барыс
|41
|18
|23
|39
|9
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|16
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|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
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|Нефтехимик
|40
|17
|23
|35
|20.12
|19:30
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