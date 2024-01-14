Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев о поражении от «Ак Барса»: «Мне не в чем упрекнуть ребят»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился впечатлениями после матча с «Ак Барсом» (0:1).

— Игра есть, а результата нет, — сказал Леонтьев. — Сражались, создавали голевые моменты. В концовке надо было доводить дело до заброшенной шайбы. Как раз ее и нам не хватило сегодня. Ребят мне не в чем упрекнуть. Все были настроены, все понимают значимость каждого матча. Готовимся к следующим играм.

— Сегодня Булат Шафигуллин сыграл в одной тройке с Ураковым и Корбитом. Как оцените взаимопонимание между этими игроками?

— Вполне неплохо, были моменты. Все парни в хорошей физической форме. Неважно, с кем ты выходишь, главное — как ты действуешь на льду.

— Почему не стали в концовке матча брать тайм-аут?

— У нас ребята не были уставшими. Тайм-аут имеет также и обратную сторону — даешь перевести дух сопернику. В такой ситуации не было смысла брать перерыв.

«Нефтехимик» занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 51 очком в 52 матчах.

(Данияр Денисов)