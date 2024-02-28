Кудашов: «Минское «Динамо» — команда без слабых мест. Это один из лидеров нашего чемпионата по игре»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился ожиданиями от предстоящего старта плей-офф КХЛ.

В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые сыграют с минским «Динамо».

«Минское «Динамо» — команда без слабых мест. То, что она недобрала свои очки, связано с травмами и играми сборной. Это один из лидеров нашего чемпионата по игре. Мы понимаем, как они играют. Минск выйдет на лед побеждать», — приводит слова Кудашова «РБ Спорт».

Первый матч серии «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) пройдет в субботу, 29 февраля, в Москве. Начало — в 17.00 (мск). пройдет в субботу, 29 февраля, в Москве. Начало — в 17.00 (мск).

Московское «Динамо» выиграло Кубок Континента, став победителем регулярного чемпионата КХЛ.

Бело-голубые стали обладателями Кубка Континента во второй раз. В первом случае московский клуб уже в первом раунде плей-офф проиграл «Локомотиву» в сезоне-2013/14, став единственной командой, не дошедшей до второго раунда после победы в Кубке Континента.