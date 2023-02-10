Кудашов: «Локомотив» был лучше «Динамо» и по движению, и по нацеленности»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил поражение от «Локомотива» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Соперник был лучше и по движению, и по нацеленности, и по многим другим компонентам. Игра шла до гола. Удаления и пропущенная шайба — следствия сегодняшнего поражения. «Локомотив» показал, что готов к плей-офф. Нам же есть, над чем работать. Плохое движение? Конечно, есть нагрузки, но это не оправдание. Команда выходила на стыковую игру, поэтому не должна была быть медленной», — приводит слова Кудашова сайт лиги.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции (79 очков). Команда следующий матч проведет 12 февраля против ЦСКА.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|45
|17
|95
|2
|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|3
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|4
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|5
|Динамо М
|61
|35
|26
|79
|6
|Витязь
|61
|32
|29
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|4
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
Результаты / календарь
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11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
|11.02
|14:00
|
Авангард – СКА
|- : -
|11.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Витязь
|- : -
|11.02
|14:30
|
Трактор – Адмирал
|- : -
|11.02
|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|- : -
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Амур
|- : -
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|11.02
|17:00
|
Сочи – Куньлунь
|- : -
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