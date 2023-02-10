Шалунов повторил рекорд «Локомотива» по числу голов за одну регулярку

Нападающий Максим Шалунов повторил рекорд «Локомотива» по числу голов за одну регулярку.

10 февраля в матче против «Динамо» (3:0) 30-летний хоккеист оформил дубль. Таким образом, на его счету 27 шайб в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

Шалунов повторил рекорд «Локомотива» по этому показателю, который принадлежит Андрею Коваленко. Он в сезоне-2001/02 забросил 27 шайб за ярославский клуб.