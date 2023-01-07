«Сибирь» в овертайме победила минское «Динамо»
«Сибирь» в овертайме победила минское «Динамо» в единственном матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Новосибирска выиграла со счетом 3:2.
Автором победной шайбы стал защитник Илья Морозов.
Также в составе «Сибири» голами отметились защитник Егор Аланов и нападающий Вячеслав Основин.
В составе минчан забивали нападающие Дмитрий Соколов и Роман Горбунов.
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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо Мн» (Минск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Аланов — 1 (Сушко, Коротков), 6:35 — 1:0. Соколов — 9, 22:25 — 1:1. Основин — 7 (Сетдиков, Александров), 41:49 — 2:1. Горбунов — 10 (мен., Барберио), 48:52 — 2:2. Морозов — 4 (Бек), 63:32 — 3:2.
Вратари: Красоткин — Колосов.
Штраф: 10 — 16.
Броски: 26 (6+10+8+2) — 30 (7+11+8+4).
Судьи: Белов, Оскирко.
7 января. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.
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