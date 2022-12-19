Вудкрофт о поражении от ЦСКА: «Не увидел борьбы от многих игроков. Для меня этот матч выглядел так»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:5).

— Сегодня был не наш день.

— Вернулся Константин Шостак в состав. Как оцените его игру? И какова вероятность, что в он сыграет и в ближайших матчах?

— Рады его возвращению. Про остальное пока рано говорить.

— С капитанской нашивкой вышел Райан Спунер. Насколько он справился со своими обязанностями?

— Не совсем корректный вопрос. Не отвечу на него прямо сейчас.

— Много игроков играли вчера на Кубке Первого канала, выиграли его и вышли сегодня на лед. Насколько вы довольны ими? И что можете сказать о тех, кто отдыхал в эту международную паузу?

— Как уже сказал, сегодня был не наш день. Кто-то выглядел уставшим и несобранным. Не увидел борьбы от многих игроков. Для меня этот матч выглядел так.

— Впереди выездная серия. И «Динамо», и «Северсталь» уже удавалось побеждать в этом сезоне. За счет чего можно взять очень важные четыре очка?

— Нужно просто забить больше голов, чем соперник. Для этого должны показать более качественный хоккей, ту игру, благодаря которой сможем побеждить.

— Всех интересует, почему ушел Алексей Емелин, который был капитаном.

— Думаю, этот вопрос лучше задать менеджменту.