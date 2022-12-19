Вудкрофт о поражении от ЦСКА: «Не увидел борьбы от многих игроков. Для меня этот матч выглядел так»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:5).
— Сегодня был не наш день.
— Вернулся Константин Шостак в состав. Как оцените его игру? И какова вероятность, что в он сыграет и в ближайших матчах?
— Рады его возвращению. Про остальное пока рано говорить.
— С капитанской нашивкой вышел Райан Спунер. Насколько он справился со своими обязанностями?
— Не совсем корректный вопрос. Не отвечу на него прямо сейчас.
— Много игроков играли вчера на Кубке Первого канала, выиграли его и вышли сегодня на лед. Насколько вы довольны ими? И что можете сказать о тех, кто отдыхал в эту международную паузу?
— Как уже сказал, сегодня был не наш день. Кто-то выглядел уставшим и несобранным. Не увидел борьбы от многих игроков. Для меня этот матч выглядел так.
— Впереди выездная серия. И «Динамо», и «Северсталь» уже удавалось побеждать в этом сезоне. За счет чего можно взять очень важные четыре очка?
— Нужно просто забить больше голов, чем соперник. Для этого должны показать более качественный хоккей, ту игру, благодаря которой сможем побеждить.
— Всех интересует, почему ушел Алексей Емелин, который был капитаном.
— Думаю, этот вопрос лучше задать менеджменту.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|42
|34
|8
|71
|2
|Локомотив
|41
|25
|16
|56
|3
|ЦСКА
|39
|25
|14
|55
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|41
|18
|23
|44
|8
|Динамо Мн
|41
|17
|24
|42
|9
|Северсталь
|40
|14
|26
|38
|10
|Куньлунь
|42
|14
|28
|32
|11
|Сочи
|39
|5
|34
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|40
|28
|12
|59
|2
|Металлург
|40
|25
|15
|54
|3
|Сибирь
|43
|24
|19
|51
|4
|Адмирал
|41
|23
|18
|51
|5
|Сал. Юлаев
|40
|21
|19
|50
|6
|Авангард
|40
|22
|18
|48
|7
|Ак Барс
|40
|19
|21
|45
|8
|Барыс
|41
|18
|23
|39
|9
|Амур
|39
|16
|23
|38
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|40
|17
|23
|35
|20.12
|19:30
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Динамо М – Спартак
|- : -