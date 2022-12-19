«Сочи» расторг контракт с нападающим Михаилом Абрамовым

Хоккейный клуб «Сочи» и Михаил Абрамов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает прес-служба команды.

В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 12 матчах чемпионата КХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко.

В прошлом сезоне он выступал за «Куньлунь» и отметился 6 (3+3) результативными баллами в 21 встрече.