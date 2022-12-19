Сергей Федоров: «Пропустили первыми, но затем сравняли, нашли лазеечку, а в третьем периоде сыграли правильно»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:1).

— Наших ребят с победой. Концовка была за нами, нашли в себе силы, характер. Забили очень важные голы, так как сначала не все получалось. «Динамо Минск» всегда играет опасно, напористы — это очень мобильная команда. Нелегкий был для нас сегодня тест. Пропустили первыми, но затем сравняли, нашли лазеечку, а в третьем периоде сыграли правильно. Для нас это очень важно, у нас впереди две игры на выезде с очень хорошими соперниками.

— Следующий соперник СКА из Санкт-Петербурга. Принципиально было сегодня одержать победу?

— Когда ты в таком бизнесе, как хоккей. Для нас все игры принципиальные, все хоккеисты играют только на победу. Мы понимали, что сегодня будет быстрая игра на переключениях. Кто это делал, тот и владел преимуществом. Также мы понимали, что у нас есть небольшие изменения в составе. Молодые, но опытные парни сдержали удар, сделали свое хорошее дело. Не без ошибок, но мне понравилась их игра. Поэтому каждый матч для команды ЦСКА — это игра на победу.

— Первую шайбу в КХЛ забросил Василий Дронык. Поздравили его?

— Да, Василий забил свой первый гол в КХЛ. Мы уже его поздравили, и по-моему, ребята отдали ему приз лучшего игрока матча. Два раза его поздравили с такими успехами сегодня.