Епанчинцев: «По нашему физическому состоянию мы все-таки заработали одно очко»
Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4 Б).
— По нашему физическому состоянию сегодня мы все-таки заработали одно очко. Соперник больше владел инициативой, больше создавал моментов. Тем не менее, одно заработанное очко есть. Где-то больше играли вторым номером, так пришлось по логике игры, ждали контратаки. Тяжелый выезд. Сейчас мало времени на восстановление. Через два дня уже домашняя серия. Восстановимся в самолете. Ребятам — спасибо!
— В таком сложном графике где находите силы на восстановление команды?
— У всех одинаковые рецепты. У нас немного посложнее. Мы с утра полетели на выезд, восстанавливались в самолете, сейчас обратно на домашнюю серию будем восстанавливаться в самолете. Здесь, на самом деле, нет никаких рецептов. Ребята молодцы. Стараются добывать очки в каждой игре — это дорогого стоит.
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