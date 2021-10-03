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Капустин прокомментировал победу «Трактора» в матче против «Авангарда»

04:19
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Фовард «Трактора» Кирилл Капустин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:3).

«Начали неплохо и повели в счете, но во втором периоде «Авангард» добавил, а мы оказались не готовы к этому. Пришлось перестроиться и постараться склонить чашу весов в свою пользу, что нам и удалось. «Трактор» снова позволил сопернику отыграться? Это проблема и мы над ней работаем. Тренерский штаб подскажет, как это исправить, и дальше все будет отлично. Мой гол? Кто-то из ребят заблокировал шайбу и она выскочила в середину площадки, защитник оказался позади, и я вошел в зону и бросил. Лично я стараюсь о собственной результативности особенно не думать», — приводит слова Капустна официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Трактор» с 20 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Авангард» с 12 очками — на 6-м месте.

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Сергей Разин все материалы автора

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