Воробьев о поражении от «Авангарда»: «В первом периоде неудачно пропустили, потом вытаскивали игру»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«В такой же ситуации мы были в прошлом году. Не имеем права удаляться в средней зоне за перенос клюшки и давать сопернику шанс. В первом периоде неудачно пропустили, но потом вытаскивали игру и здесь сами себе привезли гол. Слабое начало, как и в прошлом матче? Я бы не сказал, что оно было слабым. Мы сделали свои ошибки, пропустили голы. По игре нельзя ошибаться и привозить свои голы. Удаление Карри лишает его шансов на место в составе в следующих матчах? Будем думать. Действительно ужасное удаление. Кто будет в воротах в следующем матче? Пока не знаем. Посмотрим по состоянию ребят — одного и второго. Тогда и будем принимать решение», — приводит слова Воробьева пресс-служба КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 21 марта в Магнитогорске.