Воробьев о поражении от «Авангарда»: «В первом периоде неудачно пропустили, потом вытаскивали игру»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.
«В такой же ситуации мы были в прошлом году. Не имеем права удаляться в средней зоне за перенос клюшки и давать сопернику шанс. В первом периоде неудачно пропустили, но потом вытаскивали игру и здесь сами себе привезли гол. Слабое начало, как и в прошлом матче? Я бы не сказал, что оно было слабым. Мы сделали свои ошибки, пропустили голы. По игре нельзя ошибаться и привозить свои голы. Удаление Карри лишает его шансов на место в составе в следующих матчах? Будем думать. Действительно ужасное удаление. Кто будет в воротах в следующем матче? Пока не знаем. Посмотрим по состоянию ребят — одного и второго. Тогда и будем принимать решение», — приводит слова Воробьева пресс-служба КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 21 марта в Магнитогорске.
|Западная конференция
|И
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|СКА
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|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
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|30
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|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
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|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.03
|14:00
|
Авангард – Металлург
|4 : 3
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -