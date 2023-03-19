«Авангард» обыграл «Металлург» и повел в серии второго раунда Кубка Гагарина
«Авангард» обыграл «Металлург» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ — 4:3.
В составе победителей отличились Павел Дедунов, Алекс Бродхерст и Рид Буш, оформивший дубль. У гостей отметились Павел Акользин, Григорий Дронов и Никита Коростелев.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 21 марта в Магнитогорске.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Второй матч
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 (3:0, 0:2, 1:1)
Голы: Дедунов — 2 (Малыхин, Жарков), 5:26 — 1:0. А. Бродхерст — 1 (бол., Найт), 13:12 — 2:0. Буше — 3 (Ткачев, Чистяков), 18:17 — 3:0. Акользин — 4, 22:15 — 3:1. Дронов — 2 (Лайпсик, Майе), 25:16 — 3:2. Коростелев — 4 (Карпов, Маклюков), 44:35 — 3:3. Буше — 4 (бол., Ткачев), 47:26 — 4:3.
Вратари: Демченко — Паскуале (Кошечкин, 20:00, 58:08).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 23 (9+6+8) — 37 (7+21+9).
Судьи: Наумов, Оскирко.
19 марта. Омск. G-Drive Арена. 12003 зрителя.
Счет в серии: 2-0.
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Следующий матч соперники проведут 21 марта в Магнитогорске. Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что «Металлург» сократит счет в серии. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.75 (22%), успех «Авангарда» — за 2.75 (36%).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.03
|14:00
|
Авангард – Металлург
|4 : 3
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -