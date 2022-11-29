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Сегодня, 22:30

Воробьев — о победе над «Куньлунем»: «Я ожидал от хоккеистов «Металлурга» большего»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Куньлунем» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хоть мы и проиграли первый период, но перебросали соперника. Во втором добавили и начали играть в свой хоккей: в большинстве забили, не пропустили, и в этом была разница. У нас был разговор с командой между периодами, но в первом броски в створ — 17-8 в нашу пользу. При этом мы не забили, старый знакомый Мурыгин очень хорошо отыграл. Не скрою, что я ожидал от ребят большего, и мы на эту тему поговорили.

Не было многих игроков — где-то провели ротацию, кто-то восстанавливается после травмы. У Кошечкина были повреждения, я больше скажу — в ту неудачную поездку должен был играть Эдди Паскуале, но не смог. Вася сыграл, хоть и был не совсем готов. И сейчас Кошечкин не совсем здоровым играл, честь и хвала ему», — приводит слова Воробьева сайт КХЛ.

«Металлург» одержал четвертую победу подряд и набрал 50 очков. Команда занимает второе место на Востоке.

Источник: КХЛ
Илья Воробьев
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Металлург (Магнитогорск)
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