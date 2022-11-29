Главный тренер «Куньлуня»: «Есть такие команды, у которых большой бюджет, глубокий состав — против них всегда сложно играть»
Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:6).
«Бывает сложно приходить на пресс-конференцию после того, как проигрываешь 1:6, но счет таков. Несмотря на то, что я считаю, он не должен быть таким, но все голы были засчитаны. Первый период провели хорошо, во втором потерялись, сбавили и допустили много ошибок, в этом причина поражения.
В каких-то моментах нам стоит действовать чуть проще, стараться играть все 60 минут. Есть такие команды, у которых большой бюджет, глубокий состав — против них всегда сложно играть. С ними нужно действовать компактно, вся пятерка игроков должны грамотно взаимодействовать, но у нас не всегда это получается, что приводит к таким поражениям.
В то же время есть позитивные сдвиги — у нас получаются какие-то моменты, над которыми работаем: быстрее проходим среднюю зону, больше играем с шайбой в зоне команды. Это получается, и нас это радует. Скорость — важный фактор в команде, который может изменить многое. В каких-то моментах нам ее не хватает, когда мы играем против быстрых команд, но и в этом отношении есть подвижки», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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