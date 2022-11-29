СКА победил «Сочи», Гусев и Хуснутдинов набрали по 3 очка

СКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Дубль сделал нападающий питерцев Марат Хуснутдинов. Также он отметился 1 голевой передачей.

Нападающий СКА Никита Гусев тоже набрал 3 очка, но только он забил 1 гол и сделал 2 результативных паса.

Кроме них голы на счету форварда Дмитрия Яшкина и защитника Александра Никишина.

В составе «Сочи» забивали защитник Никита Зоркин и нападающий Тимур Хафизов.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Голы: Хуснутдинов — 6 (Педан, Яшкин), 12:16 — 1:0. Яшкин — 20 (Гусев, Хуснутдинов), 14:49 — 2:0. Никишин — 7 (Хайруллин, Солянников), 35:08 — 3:0. Зоркин — 4 (Феоктистов, Гараев), 40:38 — 3:1. Хафизов — 2 (бол., Феоктистов, Гормли), 43:40 — 3:2. Хуснутдинов — 7 (Гусев), 48:26 — 4:2. Гусев — 9 (Яшкин), 51:46 — 5:2.

Вратари: Подъяпольский — Плешков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 57 (20+16+21) — 20 (5+5+10).

Судьи: Акузовский, Соин.

29 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».