СКА победил «Сочи», Гусев и Хуснутдинов набрали по 3 очка
СКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.
Дубль сделал нападающий питерцев Марат Хуснутдинов. Также он отметился 1 голевой передачей.
Нападающий СКА Никита Гусев тоже набрал 3 очка, но только он забил 1 гол и сделал 2 результативных паса.
Кроме них голы на счету форварда Дмитрия Яшкина и защитника Александра Никишина.
В составе «Сочи» забивали защитник Никита Зоркин и нападающий Тимур Хафизов.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Голы: Хуснутдинов — 6 (Педан, Яшкин), 12:16 — 1:0. Яшкин — 20 (Гусев, Хуснутдинов), 14:49 — 2:0. Никишин — 7 (Хайруллин, Солянников), 35:08 — 3:0. Зоркин — 4 (Феоктистов, Гараев), 40:38 — 3:1. Хафизов — 2 (бол., Феоктистов, Гормли), 43:40 — 3:2. Хуснутдинов — 7 (Гусев), 48:26 — 4:2. Гусев — 9 (Яшкин), 51:46 — 5:2.
Вратари: Подъяпольский — Плешков.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 57 (20+16+21) — 20 (5+5+10).
Судьи: Акузовский, Соин.
29 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|36
|28
|8
|59
|2
|ЦСКА
|34
|23
|11
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|35
|21
|14
|44
|5
|Динамо М
|35
|18
|17
|41
|6
|Спартак
|37
|18
|19
|41
|7
|Динамо Мн
|36
|16
|20
|39
|8
|Витязь
|35
|15
|20
|37
|9
|Северсталь
|36
|13
|23
|34
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|33
|5
|28
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
|24
|11
|51
|2
|Металлург
|35
|23
|12
|50
|3
|Сибирь
|38
|22
|16
|47
|4
|Адмирал
|36
|21
|15
|46
|5
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|6
|Авангард
|35
|19
|16
|41
|7
|Ак Барс
|34
|15
|19
|36
|8
|Трактор
|36
|14
|22
|33
|9
|Барыс
|36
|14
|22
|31
|10
|Нефтехимик
|35
|15
|20
|31
|11
|Амур
|33
|12
|21
|30
|30.11
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|- : -
|30.11
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|- : -
|30.11
|17:00
|
Трактор – Барыс
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -
|30.11
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|30.11
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|30.11
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -