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Сегодня, 23:02

Илья Воробьев: «С пяти бросков 0:3 мы сразу съели. Поэтому результат такой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:4).

— С пяти бросков 0:3 мы сразу съели. Поэтому результат такой. По игре, в принципе, тут все ясно. Потом уже грамотно играла команда, нам не давали ничего сделать, но и мы не до конца лезли.

— Какие основные проблемы вы бы выделили у команды? Как с ними бороться.

— Проблема — мы мало забиваем и привозим себе голы. Как бороться? Есть ротация. Все уже есть.

Источник: https://severstalclub.ru/news/ilya-vorobyev-s-pyati-broskov-my-srazu-seli-0-3-bc26c6f6d2/
Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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