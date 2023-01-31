Илья Воробьев: «С пяти бросков 0:3 мы сразу съели. Поэтому результат такой»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:4).
— С пяти бросков 0:3 мы сразу съели. Поэтому результат такой. По игре, в принципе, тут все ясно. Потом уже грамотно играла команда, нам не давали ничего сделать, но и мы не до конца лезли.
— Какие основные проблемы вы бы выделили у команды? Как с ними бороться.
— Проблема — мы мало забиваем и привозим себе голы. Как бороться? Есть ротация. Все уже есть.
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Адмирал – Авангард
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Торпедо – Сал. Юлаев
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