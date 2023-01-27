Илья Воробьев: «У нас давно с работоспособностью, блокированными бросками все в порядке. Но не хватает переломного гола»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3).

«Хорошая игра уровня плей-офф. Жесткая, быстрая, в ней было все. В овертайме мы ошиблись, и это повлияло на результат.

Что потерялось в большинстве? Вот этот момент — надо завершать. Не хватает завершения, финального броска. Она сегодня в плечо попала, вы видели...

Сегодня стройности не хватило? У нас давно с работоспособностью, блокированными бросками все в порядке. Но не хватает переломного гола.

Как здоровье Еременко? У него была серьезная простуда. Долго болел ею. Тренировался первый раз с командой накануне. Будем смотреть по «физике», — цитирует тренера сайт КХЛ.