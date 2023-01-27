Игорь Никитин: «Парни обязаны пройти через это. Они должны научиться брать на себя ответственность и решать такие моменты»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:0).
«Против классного соперника играли. Я думаю, что неплохой матч провели. Возможно, большинство в третьем периоде — незачет нам. Но после большинства не свалились на сумбур, достаточно уверенно играли. Хорошая игра против классного соперника.
Что было не так в большинстве? Это психология. Нужны лидерские качества, которые воспитываются в таких моментах. Можно много об этом рассказывать. Парни обязаны пройти через это. Они должны научиться брать на себя ответственность и решать такие моменты. Но я не пытаюсь сказать им это в вину. Я сам через эти ситуации проходил. Подобное можно перебороть только на практике. Пока мы практику проходим вот так», — цитирует тренера сайт КХЛ.
|Западная конференция
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|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|57
|34
|23
|76
|3
|ЦСКА
|55
|35
|20
|76
|4
|Торпедо
|55
|35
|20
|74
|5
|Динамо М
|56
|32
|24
|73
|6
|Витязь
|56
|28
|28
|64
|7
|Спартак
|56
|25
|31
|57
|8
|Динамо Мн
|56
|22
|34
|56
|9
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|56
|22
|34
|56
|10
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|56
|19
|37
|43
|11
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|6
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|34
|22
|72
|2
|Ак Барс
|56
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|25
|71
|3
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|55
|31
|24
|70
|4
|Металлург
|55
|30
|25
|69
|5
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|6
|Сал. Юлаев
|56
|29
|27
|67
|7
|Адмирал
|55
|27
|28
|61
|8
|Нефтехимик
|56
|26
|30
|56
|9
|Барыс
|58
|25
|33
|56
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|56
|23
|33
|54
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|- : -
|28.01
|17:00
|
Куньлунь – Спартак
|- : -
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -