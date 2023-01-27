Роман Ротенберг: «Нужно нам смотреть и по составу на будущее, формируем его на плей-офф»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:1).
— «Локомотив» с победой. Очень организованная, сильная команда. Нам однозначно нужно лучше играть, преодолевать эти капканы, заборы. Мы не раз доказывали, что мы это умеем делать. Сегодня подвела игровая дисциплина. Мы очень много играем в меньшинстве, больше всех в Лиге из тех команд, которые выходят в плей-офф. Конечно, это то, в чем мы можем однозначно добавить, это наш потенциал. Играя столько в меньшинстве, тяжело обыграть такого сильного соперника. В то же время не пропустили вчетвером, ребята сыграли самоотверженно. Но это забрало у нас много сил, чтобы потом преодолеть защиту соперника и забить голы. У нас было много голевых моментов, 10 стопроцентных шансов, но ни одного гола мы не забили. Должны добавить в реализации, подходить более хладнокровно. Конечно, соперник нас вытеснил на периметр, и здесь, особенно когда мы играем на выезде, большая поляна вносит свои коррективы в тактику. Нужно нам смотреть и по составу на будущее, формируем его на плей-офф. На трибунах была замечательная атмосфера, полный дворец. Конечно, хотелось бы, чтобы обе команды забивали больше, думаю, это будет всем приносить больше удовольствия от хоккея. В то же время это была игра уровня плей-офф. Нам есть над чем работать и в чем добавить. Без поражений не бывает побед. Готовимся к следующей игре.
— Сегодня и на вбрасываниях у СКА было не все здорово — 42-18. С чем связываете такой локальный провал?
— У «Локомотива» сильные ребята играют на вбрасываниях. Наши игроки, которые играют в центре, получили в матче с ЦСКА травмы. Там сотрясение есть, дай бог, все восстановятся. Где-то свежесть сыграла свою роль, концентрация. Соперник готовился к этой игре — было больше выходных, времени на восстановление. У нас была тяжелейшая игра с ЦСКА, много эмоций отдали. В это же время, конечно, каждому нашему центральному, кто бы ни выходил, надо это тренировать, так что правильное замечание, полностью с вами согласен. У «Локомотива» очень опытные центры, например, Андронов, которого мы хорошо знаем, и у него тяжело выиграть вбрасывание. Но мы в этом сезоне не раз доказывали, что можем это делать. С «Локомотивом» у нас еще одна игра впереди дома, будем готовиться к этой игре уже учитывая все эти факторы.
— В третьем периоде всего пять бросков в створ, хотя вам надо было отыгрываться.
— Пять минут играли в меньшинстве, потеряли много, скажем так, крови, энергии. И, конечно, этот момент нужно разобрать, у нас профессиональные судьи. Был момент здесь же, когда открыли калитку, и Бардаков выбыл на два месяца — не было никакого удаления вообще. У нас много игроков, которые получили очень серьезные травмы именно в таких ситуациях. Тут надо всем вместе посмотреть, проанализировать. Конечно, играя пять минут в меньшинстве, тяжело потом преодолеть оборону такого сильного соперника как «Локомотив». Но здесь не надо искать оправдания, нужно проявить мужество и лезть на пятак, туда, где бьют — и бросать. И с мясом, и с рисом, и вместе с игроками забивать. Мы это тоже не раз уже показывали, тоже это умеем. Потренируемся, подготовимся — и будем больше бросать, на гол.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|57
|34
|23
|76
|3
|ЦСКА
|55
|35
|20
|76
|4
|Торпедо
|55
|35
|20
|74
|5
|Динамо М
|56
|32
|24
|73
|6
|Витязь
|56
|28
|28
|64
|7
|Спартак
|56
|25
|31
|57
|8
|Динамо Мн
|56
|22
|34
|56
|9
|Северсталь
|56
|22
|34
|56
|10
|Куньлунь
|56
|19
|37
|43
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|56
|34
|22
|72
|2
|Ак Барс
|56
|31
|25
|71
|3
|Автомобилист
|55
|31
|24
|70
|4
|Металлург
|55
|30
|25
|69
|5
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|6
|Сал. Юлаев
|56
|29
|27
|67
|7
|Адмирал
|55
|27
|28
|61
|8
|Нефтехимик
|56
|26
|30
|56
|9
|Барыс
|58
|25
|33
|56
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|56
|23
|33
|54
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|- : -
|28.01
|17:00
|
Куньлунь – Спартак
|- : -
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -