Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

27 января, 22:30

Роман Ротенберг: «Нужно нам смотреть и по составу на будущее, формируем его на плей-офф»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:1).

— «Локомотив» с победой. Очень организованная, сильная команда. Нам однозначно нужно лучше играть, преодолевать эти капканы, заборы. Мы не раз доказывали, что мы это умеем делать. Сегодня подвела игровая дисциплина. Мы очень много играем в меньшинстве, больше всех в Лиге из тех команд, которые выходят в плей-офф. Конечно, это то, в чем мы можем однозначно добавить, это наш потенциал. Играя столько в меньшинстве, тяжело обыграть такого сильного соперника. В то же время не пропустили вчетвером, ребята сыграли самоотверженно. Но это забрало у нас много сил, чтобы потом преодолеть защиту соперника и забить голы. У нас было много голевых моментов, 10 стопроцентных шансов, но ни одного гола мы не забили. Должны добавить в реализации, подходить более хладнокровно. Конечно, соперник нас вытеснил на периметр, и здесь, особенно когда мы играем на выезде, большая поляна вносит свои коррективы в тактику. Нужно нам смотреть и по составу на будущее, формируем его на плей-офф. На трибунах была замечательная атмосфера, полный дворец. Конечно, хотелось бы, чтобы обе команды забивали больше, думаю, это будет всем приносить больше удовольствия от хоккея. В то же время это была игра уровня плей-офф. Нам есть над чем работать и в чем добавить. Без поражений не бывает побед. Готовимся к следующей игре.

— Сегодня и на вбрасываниях у СКА было не все здорово — 42-18. С чем связываете такой локальный провал?

— У «Локомотива» сильные ребята играют на вбрасываниях. Наши игроки, которые играют в центре, получили в матче с ЦСКА травмы. Там сотрясение есть, дай бог, все восстановятся. Где-то свежесть сыграла свою роль, концентрация. Соперник готовился к этой игре — было больше выходных, времени на восстановление. У нас была тяжелейшая игра с ЦСКА, много эмоций отдали. В это же время, конечно, каждому нашему центральному, кто бы ни выходил, надо это тренировать, так что правильное замечание, полностью с вами согласен. У «Локомотива» очень опытные центры, например, Андронов, которого мы хорошо знаем, и у него тяжело выиграть вбрасывание. Но мы в этом сезоне не раз доказывали, что можем это делать. С «Локомотивом» у нас еще одна игра впереди дома, будем готовиться к этой игре уже учитывая все эти факторы.

— В третьем периоде всего пять бросков в створ, хотя вам надо было отыгрываться.

— Пять минут играли в меньшинстве, потеряли много, скажем так, крови, энергии. И, конечно, этот момент нужно разобрать, у нас профессиональные судьи. Был момент здесь же, когда открыли калитку, и Бардаков выбыл на два месяца — не было никакого удаления вообще. У нас много игроков, которые получили очень серьезные травмы именно в таких ситуациях. Тут надо всем вместе посмотреть, проанализировать. Конечно, играя пять минут в меньшинстве, тяжело потом преодолеть оборону такого сильного соперника как «Локомотив». Но здесь не надо искать оправдания, нужно проявить мужество и лезть на пятак, туда, где бьют — и бросать. И с мясом, и с рисом, и вместе с игроками забивать. Мы это тоже не раз уже показывали, тоже это умеем. Потренируемся, подготовимся — и будем больше бросать, на гол.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/roman-rotienbiergh-poslie-matcha-v-iaroslavlie/
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Роман Ротенберг
0
Читайте также
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игорь Никитин: «Парни обязаны пройти через это. Они должны научиться брать на себя ответственность и решать такие моменты»

Епанчинцев: «Ребята стараются играть в хоккей, который будет радовать болельщиков и приносить победы»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 57 43 14 90
2 Локомотив 57 34 23 76
3 ЦСКА 55 35 20 76
4 Торпедо 55 35 20 74
5 Динамо М 56 32 24 73
6 Витязь 56 28 28 64
7 Спартак 56 25 31 57
8 Динамо Мн 56 22 34 56
9 Северсталь 56 22 34 56
10 Куньлунь 56 19 37 43
11 Сочи 55 6 49 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 56 34 22 72
2 Ак Барс 56 31 25 71
3 Автомобилист 55 31 24 70
4 Металлург 55 30 25 69
5 Авангард 55 32 23 68
6 Сал. Юлаев 56 29 27 67
7 Адмирал 55 27 28 61
8 Нефтехимик 56 26 30 56
9 Барыс 58 25 33 56
10 Амур 55 25 30 56
11 Трактор 56 23 33 54
Результаты / календарь
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
28.01 10:00
Адмирал – Сибирь
 - : -
28.01 17:00
Куньлунь – Спартак
 - : -
28.01 17:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости