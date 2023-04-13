Главный тренер «Лады» Воробьев считает, что команда в КХЛ должна опираться на своих воспитанников

Главный тренер «Лады» Петр Воробьев считает, что команда в КХЛ должна иметь в составе преимущественно своих воспитанников.

«В прошлом году было 45-летие клуба, и меня пригласили на праздник, там представляли команды лиг. Мы жили в гостинице напротив старого дворца, и на следующий день мы с супругой зашли туда. К своему удивлению, я посмотрел, что старая арена в порядке, и мне сказали, что все работает, и желающих там кататься полно», — приводит ТАСС слова Воробьева.

Как отметил тренер, его приятно удивило количество молодежи, которое в Тольятти занимается хоккеем.

«Мне этот возраст близок, я с такими ребятами занимался и в Ярославле, и в Тольятти, и до сих пор они играют: Панин, Емелин, Андронов, Вася Кошечкин в этом году только закончил. Я Чеботареву сказал: «Саша, тебе нужен тренер, который хочет работать с молодежью, потому что в противном случае это работа в никуда, и у вас не будет столько денег, чтобы соперничать с топовыми командами». Тем более есть хорошие примеры в лице «Торпедо», «Северстали», «Нефтехимика», которые практически своими ребятами обошлись. Поэтому считаю, что это перспективное направление работы», — добавил специалист.

В четверг, 13 апреля, совет директоров КХЛ принял решение о включении тольяттинского клуба в состав участников следующего сезона. В КХЛ «Лада» выступала в 2008-2010 и 2014-2018 годах.