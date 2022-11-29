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Сегодня, 23:32

Светлов: «У нас молодая команда, мы находимся в стадии обучения»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:5).

— В такой игре могли зацепиться за результат, когда в третьем периоде счет стал 3:2. Но у нас молодая команда, мы находимся в стадии обучения. Ребятам еще трудно переламывать такие игры. В целом мы неплохо смотрелись на фоне одной из лучших команд КХЛ. Игра была быстрая, агрессивная, две шайбы забили, могли забивать и больше. Повторю, у нас много молодых ребят, они еще учатся. Но именно они наше будущее, на сегодняшний момент это неплохие инвестиции в хоккейный клуб «Сочи». СКА ошибок не прощает. Они реализовали все свои шансы. Но в целом содержательная была игра с нашей стороны. Мы на пути прогресса, на пути становления молодых ребят.

— Как будете отмечать первого декабря День хоккея?

— Нам пока не до праздников. Возможно, что-нибудь придумаем. Честно скажу, что нет времени даже чемпионат мира по футболу посмотреть, только отдельные моменты смотрю, красивые голы в спортивных новостях. Игры идут через день, тяжело найти на что-то время, кроме своей команды.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/sergey-svetlov-my-neplokho-smotrelis-na-fone-odnoy-iz-luchshikh-komand-kkhl/
ХК СКА
ХК Сочи
Сергей Светлов
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