Светлов: «У нас молодая команда, мы находимся в стадии обучения»
Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:5).
— В такой игре могли зацепиться за результат, когда в третьем периоде счет стал 3:2. Но у нас молодая команда, мы находимся в стадии обучения. Ребятам еще трудно переламывать такие игры. В целом мы неплохо смотрелись на фоне одной из лучших команд КХЛ. Игра была быстрая, агрессивная, две шайбы забили, могли забивать и больше. Повторю, у нас много молодых ребят, они еще учатся. Но именно они наше будущее, на сегодняшний момент это неплохие инвестиции в хоккейный клуб «Сочи». СКА ошибок не прощает. Они реализовали все свои шансы. Но в целом содержательная была игра с нашей стороны. Мы на пути прогресса, на пути становления молодых ребят.
— Как будете отмечать первого декабря День хоккея?
— Нам пока не до праздников. Возможно, что-нибудь придумаем. Честно скажу, что нет времени даже чемпионат мира по футболу посмотреть, только отдельные моменты смотрю, красивые голы в спортивных новостях. Игры идут через день, тяжело найти на что-то время, кроме своей команды.
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|В
|П
|О
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|Автомобилист
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|11
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|2
|Металлург
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|46
|5
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|43
|6
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|35
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|41
|7
|Ак Барс
|34
|15
|19
|36
|8
|Трактор
|36
|14
|22
|33
|9
|Барыс
|36
|14
|22
|31
|10
|Нефтехимик
|35
|15
|20
|31
|11
|Амур
|33
|12
|21
|30
|30.11
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|- : -
|30.11
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|- : -
|30.11
|17:00
|
Трактор – Барыс
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
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|30.11
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|30.11
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|30.11
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -