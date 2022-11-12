Айрленд — об игре с «Нефтехимиком»: «Мы называем такие матчи «американскими горками»
Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд поделился эмоциями от победы над «Нефтехимиком» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«В Северной Америке мы называем такие матчи «американскими горками». Очень много в игре было и плохих моментов, и хороших. В некоторых эпизодах мне очень понравилось, как действовали ребята. На первый перерыв мы ушли, уступая в счете, но после разговора в раздевалке вернулись на лед сфокусированными, буквально за две смены сравняли счет. Если не перевернули ход матча, то стали делать вещи, которые нас более-менее устраивали. Важно выделить из этой игры позитивные моменты и дальше выстраивать работу, учитывая их», — цитирует пресс-служба КХЛ тренера.
«Куньлунь», набрав 25 очков в 31 матче, занимает 10-е место в таблице «Запада». «Нефтехимик» располагается на последнем месте в таблице «Востока» (23 очка).
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|14:30
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Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
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Ак Барс – Авангард
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ЦСКА – Динамо Мн
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