Нападающий «Куньлуня» Йип повторил рекорд результативности КХЛ для возрастных игроков

Нападающий «Куньлуня» Брэндон Йип забил три гола в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (7:4).

Он стал 7-м игроком в истории КХЛ, которому удалось оформить хет-трик в возрасте 37+ лет.

Ранее подобным отмечались Олег Петров (39 лет, три хет-трика), Максим Афиногенов (39), Альберт Лещев (37), Яромир Ягр (37, два хет-трика), Андрей Субботин (37) и Сергей Мозякин (37).