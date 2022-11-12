Ларионов — о матче с «Сочи»: «Начало было не совсем многообещающим для нас, но потом мы взяли себя в руки»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:3).
«Хочу поздравить нашу команду с хорошей игрой, с победой. Непростой матч против молодой команды с новым тренером. Начало было не совсем многообещающим для нас, но потом мы взяли себя в руки, перехватили инициативу, забили голы и провели хороший матч. Столкнулись с большим сопротивлением: соперник боролся, до последнего пытался спасти игру.
Игра Кульбакова? Когда команды пропускает три шайбы, всегда можно бросить какие-то стрелы во вратаря. Но в начале Иван нас подтащил, сделал своевременные сэйвы, которые дали нам понять, где мы находимся. Поэтому оценю его игру на хорошую четверку с плюсом», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|30
|25
|5
|52
|2
|Локомотив
|29
|18
|11
|40
|3
|ЦСКА
|27
|17
|10
|39
|4
|Торпедо
|29
|18
|11
|37
|5
|Динамо М
|29
|16
|13
|36
|6
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|7
|Витязь
|29
|13
|16
|32
|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|29
|15
|14
|33
|7
|Ак Барс
|28
|12
|16
|29
|8
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|9
|Барыс
|29
|12
|17
|26
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
|13.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|13.11
|17:00
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -