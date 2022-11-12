Ларионов — о матче с «Сочи»: «Начало было не совсем многообещающим для нас, но потом мы взяли себя в руки»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:3).

«Хочу поздравить нашу команду с хорошей игрой, с победой. Непростой матч против молодой команды с новым тренером. Начало было не совсем многообещающим для нас, но потом мы взяли себя в руки, перехватили инициативу, забили голы и провели хороший матч. Столкнулись с большим сопротивлением: соперник боролся, до последнего пытался спасти игру.

Игра Кульбакова? Когда команды пропускает три шайбы, всегда можно бросить какие-то стрелы во вратаря. Но в начале Иван нас подтащил, сделал своевременные сэйвы, которые дали нам понять, где мы находимся. Поэтому оценю его игру на хорошую четверку с плюсом», — приводит слова тренера сайт КХЛ.