Кудашов: «Справились по игре тактически, но не справились с результатом»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1 Б).

— Игра для зрителей. Полные трибуны. Все что надо, было и острота и силовая борьба, поэтому игра удалась, точнее сказать дерби удалось.

— Впервые в сезоне «Динамо» дома сыграло при аншлаге. Насколько непривычно играть в такой обстановке?

— Наоборот привычно. Я хочу поблагодарить болельщиков. Они тоже реагируют на игру команды, отношение команды к играм, как она отдается. Мы благодарны болельщикам, они благодарны нам.

— После того как Уил не реализовал, были ли сомнения на счет того, оставлять его на вторую попытку или нет?

— Мы видим на тренировках каждый день, кто может или нет. Даже если первые две не забивает, то третью точно забьет. Иногда бывает, думаешь, что игрок забьет, но он не забивает. Все равно какая-то лотерея существует. Но то, что у Уила есть мастерство на буллитах — однозначно.

— Сегодня было много моментов, чтобы забить в пустые ворота в овертайме. Вас бы это больше обрадовало, чем победа по буллитам? Можно сравнить с подвигом, если бы забросили, играя втроем против четверки соперника.

— Подвигом было бы, если бы соперник играл с вратарем. Нашли противоядие, пришлось успеть показать видео на лавке перед овертаймом. Справились по игре тактически, но не справились с результатом. Зрителям больше нравится, чтобы все было до конца, будем от этого отталкиваться.

— Сердце учащенней бьется в таких матчах против ЦСКА?

— Нет, мы же работаем. Вы болеете, а мы работаем.

— «Динамо» создало больше моментов в разных составах, нежели при игре в большинстве. Есть ли повод волноваться? Или есть объективная причина, связанная с отсутствием ряда игроков у «Динамо»?

— Повод есть, так как этих игроков сейчас нет и в ближайших играх их не будет. Однако не в этом дело. Другие игроки выходят на тех же позициях и они знают, что надо делать. Мы тренируем это. Хотелось бы развернуть вопрос по-другому. У ЦСКА ребята, прошедшие Олимпиады, Чемпионаты Мира и НХЛ занимаются большинством и меньшинством всегда и делают это хорошо. Я имею в виду четверых нападающих и четверых защитников, которые добротно умеют это делать. Сыграло оба фактора. У нас не шла игра в большинстве, а с их стороны мощное меньшинство. Здесь такой результат получился.