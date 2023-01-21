Главный тренер «Автомобилиста» назвал ключевой момент матча против «Барыса»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:5).
— Плохое начало. Первый же бросок по воротам — пропустили гол. Взяли челлендж на предмет контакта с вратарем, но как нам объяснили, контакт был уже после того, как шайба пересекла линию. А это меньшинство, наверное, не очень правильно сыгранное ребятами, индивидуальные ошибки и дисциплина — удаления в зоне атаки — наверное, повлияли на результат.
— Кроме гола на второй минуте был опасный момент у «Барыса» в первой смене. Почему команда такой сонной вышла на матч?
— Я бы не сказал, что сонной. Ребята готовились. Понятно, что у нас недавно была игра в Москве, но это не отговорки — должны были быть готовы к началу матча.
— Не показалось ли вам, что слишком часто команда пыталась войти в зону через вброс?
— Да, в перерыве между вторым и третьим периодами говорил ребятам, чтобы они больше за счет индивидуальных действий входили в зону, а не вбрасывали шайбу и за нее боролись. Все правильно вы подметили.
— Не хотелось ли при удалении Рахманова снять вратаря и сыграть 6 на 4?
— Были такие мысли. Но у нас хорошая бригада большинства, которая хорошо разыгрывает. Надеялись, что они забьют, и у нас появится шанс.
— Какой момент в игре стал ключевым?
— Наверное, индивидуальная ошибка, когда мы сами привезли себе третий гол, и выходы 3 в 1, которые надо было реализовывать, но не получилось.
— Когда сможет сыграть Брукс Мэйсек?
— Надеюсь, что он сыграет с «Динамо». И он, и Волк.
— Довольны ли вы игрой Анатолия Голышева?
— Сегодня неплохо его звено выглядело — они в каждой игре забивают голы. Конечно, он еще пока все равно не в оптимальной форме, еще добавит, так как после повреждения сейчас играет. Надеюсь, к плей-офф наберет хорошую форму.
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