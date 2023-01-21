Кудашов отметил игру нападающего Каблукова в нынешнем сезоне
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1 Б) оценил игру нападающего Ильи Каблукова в нынешнем сезоне.
— Илья Каблуков установил свой снайперский рекорд в КХЛ. Как вам удалось довести игрока до такого состояния?
— Много нюансов. Игровое время, роль на поле. Когда игрок получает больше игрового времени, больше возможностей, он это использует.
— Можно сказать, что его ранее недооценили и не видели тот креатив, который он применил при заброшенной шайбе?
— Это олимпийский чемпион. Когда мы вспоминаем Олимпиаду, то помним только Гусева и Капризова, кто выигрывал вбрасывания, кто был на площадке, когда наша сборная сравнивала счет? Там Каблуков был. Да, наверное, в каждой команде есть игроки, которые больше созидают, но здесь у него роль такая, что он помогает созидать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|55
|42
|13
|88
|2
|ЦСКА
|52
|34
|18
|74
|3
|Динамо М
|54
|32
|22
|72
|4
|Локомотив
|54
|31
|23
|70
|5
|Торпедо
|53
|33
|20
|70
|6
|Витязь
|52
|25
|27
|58
|7
|Спартак
|53
|23
|30
|53
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|53
|20
|33
|52
|10
|Куньлунь
|54
|19
|35
|43
|11
|Сочи
|52
|6
|46
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|54
|33
|21
|70
|2
|Автомобилист
|53
|30
|23
|68
|3
|Металлург
|53
|29
|24
|66
|4
|Авангард
|52
|31
|21
|66
|5
|Ак Барс
|53
|29
|24
|66
|6
|Сал. Юлаев
|53
|27
|26
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Барыс
|55
|24
|31
|52
|9
|Амур
|52
|23
|29
|52
|10
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|11
|Нефтехимик
|53
|24
|29
|51
|22.01
|17:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|22.01
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -
|22.01
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|22.01
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|22.01
|17:00
|
Спартак – Сочи
|- : -