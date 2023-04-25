Федоров — об игре своих хоккеистов: «Хвалить никого не буду, Полтап — молодец»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение своей команды в пятом матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:2). Счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА.
«Начало было неплохое для нашей команды. Мы дали себе шанс на результат, но не хватило одного гола в большинстве. Вообще лишний гол не помешал бы. Наша игра в большинстве объясняется тем как «Ак Барс» активно сыграл. Но это финал и разные есть нюансы, которые ребята знают. Сегодня откровенно говоря не все получилось
В ответ пропустили ненужный гол, но так бывает. Это напряженный хоккей, это финал. Попереживаем немного и будем готовиться дальше. То что мы увидели сегодня, полностью соответствует финалу. Это было жестко, но в пределах правил. Мы были готовы к этому, в первые 10 минут «Ак Барс» показал как они хотели бы играть. Мамин хорошо сыграл сегодня. Хвалить никого не буду, но все все видели. Полтпап — молодец, забил хороший гол», — сказал Федоров.
Следующий матч пройдет 27 апреля в Москве. В случае победы москвичей ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и сравняется по количеству титулов с казанской командой.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|2 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|25.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 1