Федоров: «На данный момент состав ЦСКА скромный, но со вкусом»
Федоров назвал скромным состав ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал скромным состав армейцев перед началом предстоящего сезона КХЛ.
«В плане трансферов считаю, что ушли три-четыре опытных игрока. Не нашли им замену, но нашли тех, кто поможет в сезоне. На данный момент состав скромный, но со вкусом. Мы взяли ребят не для того, чтобы заменить кого-то, это невозможно. Приехать в Россию в данной ситуации было нелегко для наших иностранных игроков», — приводит ТАСС слова Федорова.
По окончании прошедшего сезона московскую команду покинул капитан команды Сергей Андронов и перешел в «Локомотив».
Федоров возглавляет ЦСКА с лета 2021 года. По итогам прошлого сезона армейцы под руководством специалиста выиграли Кубок Гагарина.
Источник: https://tass.ru/sport/15381287
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|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
|
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|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
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