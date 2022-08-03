Федоров: «На данный момент состав ЦСКА скромный, но со вкусом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал скромным состав армейцев перед началом предстоящего сезона КХЛ.

«В плане трансферов считаю, что ушли три-четыре опытных игрока. Не нашли им замену, но нашли тех, кто поможет в сезоне. На данный момент состав скромный, но со вкусом. Мы взяли ребят не для того, чтобы заменить кого-то, это невозможно. Приехать в Россию в данной ситуации было нелегко для наших иностранных игроков», — приводит ТАСС слова Федорова.

По окончании прошедшего сезона московскую команду покинул капитан команды Сергей Андронов и перешел в «Локомотив».

Федоров возглавляет ЦСКА с лета 2021 года. По итогам прошлого сезона армейцы под руководством специалиста выиграли Кубок Гагарина.