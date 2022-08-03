Плющев призвал к созданию собственной лиги на Дальнем Востоке после отстранения «Сахалина»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отстранение российского хоккейного клуба «Сахалин» из Азиатской лиги.

«Япония приняла такое решение, нас никто не спрашивал. Это было предсказуемо. Они не хотят с нами контактировать и в открытую об этом говорят. От этого не выиграет Азиатская лига. «Сахалин» постоянна была в призерах. Уровень и так невысокий у японского хоккея, а сейчас еще упадет. Федерация хоккея России рассмотрит и определиться с будущим «Сахалина». У нас была своя Дальневосточная лига. Нормально все было. Главное, чтобы ресурсы были. Ничего страшного не произошло, все было предсказуемо. Нужно быть независимым от других федераций хоккея, поэтому нужна своя лига на Дальнем Востоке», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В «Сахалине» заявили, что клуб отстранен «в связи с политической обстановкой» по решению руководства лиги. Штаб-квартира лиги находится в Японии.