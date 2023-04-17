«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
«Ак Барс» на своем льду обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина — 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Лукоянов, Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков.
За ЦСКА единственный гол забил Михаил Григоренко.
«Ак Барс» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 19 апреля в Казани, начало встречи — 19.00 по московскому времени.
Хоккей
КХЛ
Финал
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Лукоянов — 2 (мен.), 6:57 — 1:0. Григоренко — 10 (Дитц, Провольнев), 14:46 — 1:1. Галиев — 6 (бол., Шипачев, Войнов), 22:00 — 2:1. Воронков — 6, 47:28 — 3:1. Панюков — 3 (Адамчук, Лямкин), 52:54 — 4:1.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (9+13+6) — 36 (17+9+10).
17 апреля. Казань. Татнефть-Арена.
Счет в серии: 1-0.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
1 - 0
|1 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
|4 : 1