Скабелка: «Мы сегодня специально готовились к «Сибири», и решили сыграть немного по-другому, чем обычно»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал, какие изменения решил внести перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1).
«Мы сегодня специально готовились к «Сибири», и решили сыграть немного по-другому, чем обычно. Поэтому осознанно поставили в спецбригаду большинства пять праворуких хоккеистов. Александру Борисевичу, конечно, было тяжеловато. Хотя мы с ним уже поработали в сборной, он сыграл против сильных сборных России и Белоруссии. Но здесь немного другая атмосфера. Тем не менее, считаю, что для дебюта он смотрелся неплохо», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
«Барыс», набрав 43 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Востока. Клуб из Новосибирской области расположился на 4-й позиции (55 очков).
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|16
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|43
|27
|16
|57
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|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|44
|20
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|46
|7
|Витязь
|44
|19
|25
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|Динамо Мн
|44
|17
|27
|42
|9
|Северсталь
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|16
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|44
|28
|16
|61
|2
|Металлург
|43
|26
|17
|58
|3
|Авангард
|44
|26
|18
|56
|4
|Сибирь
|46
|26
|20
|55
|5
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|6
|Адмирал
|44
|24
|20
|53
|7
|Ак Барс
|43
|21
|22
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|10
|Амур
|42
|17
|25
|40
|11
|Нефтехимик
|43
|18
|25
|39
Результаты / календарь
8.12
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30.12
3.01
4.01
5.01
|28.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 2
|28.12
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|5 : 0
|28.12
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|4 : 2
|28.12
|19:00
|
Куньлунь – Локомотив
|- : -
|28.12
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|28.12
|19:30
|
Ак Барс – Металлург
|- : -
|28.12
|19:30
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|28.12
|19:30
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|28.12
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -
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